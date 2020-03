In Quarantäne : Tom Hanks trägt Corona-Diagnose mit Fassung

Canberra Sie blicken von Tag zu Tag: Nach der Corona-Diagnose befinden sich Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson jetzt in Quarantäne.

Unter einem Foto bedankte sich das Paar, dass man sich in „Down Under“ so gut um die beiden kümmere. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der Oscarpreisträger und die Sängerin positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Hanks war zu Dreharbeiten in Australien, Wilson trat in der Oper von Sydney auf.