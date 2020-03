Coronavirus : Tom Hanks und Rita Wilson jetzt in häuslicher Quarantäne

Tom Hanks und Rita Wilson jetzt in häuslicher Quarantäne

Als erster Hollywood-Star hatte Tom Hanks vorige Woche verkündet, dass er und seine Frau Rita Wilson an Covid-19 erkrankt seien. Foto: Brent N. Clarke/Invision/dpa.

Los Angeles/Canberra Die Klinik konnten Tom Hanks und seine Ehefrau immerhin verlassen. Jetzt befinden sich beide in häuslicher Isolation. Eigentlich hatte der Schauspieler in Australien einen Film über Elvis drehen wollen.

Tom Hanks (63) und Ehefrau Rita Wilson (63) befinden sich nach einer Behandlung wegen Covid-19 nun zu Hause in Selbstisolierung.

Sie seien in ihrem Haus in Australien in Quarantäne, teilte eine Sprecherin des Schauspielers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass das Paar aus einem Krankenhaus im australischen Bundesstaat Queensland entlassen worden sei.