Bekenntnis : Tom Schilling: Der Lockdown zwingt uns zum Innehalten

Berlin Der Schauspieler kann dem Lockdown auch Gutes abgewinnen. Er genießt die Entschleunigung seines Lebens.

Das Coronavirus hat nach Ansicht des Schauspielers Tom Schilling „wie unter dem Brennglas gezeigt, was mit dem Zustand der Welt nicht in Ordnung ist“. Das sagte der 38-Jährige („Oh Boy“) in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag).