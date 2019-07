Spaßmacher : Tony Marshall und Roberto Blanco singen weiter

Tony Marshall und Roberto Blanco wollen auch in Zukunft viel Spaß haben. Foto: Uli Deck.

Baden-Baden Roberto Blanco (82) und Tony Marshall (81), die beiden dienstältesten Schlagersänger der Republik, denken nicht ans Aufhören und blicken mit Stolz auf die Künstler ihrer Generation.

„Roberto ist ein großer Künstler, nicht nur ein Star“, sagte Marshall am Samstag in Baden-Baden über seinen Freund. Im Gegensatz zu manch jüngerem Kollegen und „Sternschnuppen“ werde man von Blanco oder von Costa Cordalis noch in 100 Jahren hören, ist er überzeugt.