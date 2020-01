Baby-News : Topher Grace und Ashley Hinshaw werden erneut Eltern

Los Angeles Die kleine Mabel Jane freut sich auf ein Geschwisterchen. Ihre Eltern haben die freudige Nachricht auf Instagram verkündet.

Grace wurde Ende der 90er Jahre durch seine Hauptrolle in der TV-Serie „Die wilden Siebziger“ bekannt, in der er mehrere Jahre an der Seite von Ashton Kutcher und Mila Kunis den Jugendlichen Eric Forman spielte. Danach hatte er Rollen in Hollywood-Streifen wie „Spider-Man 3“, „Interstellar“ oder „BlacKkKlansman“. Hinshaw spielte in der Komödie „LOL - Laughing Out Loud“ und in der TV-Serie „True Blood“ mit.