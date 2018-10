später lesen Mit 93 Jahren Tova Ringer ist „Miss Holocaust Survivor“ FOTO: Ilia Yefimovich FOTO: Ilia Yefimovich Teilen

Die 93-jährige Tova Ringer ist in Israel zu Siegerin des Schönheitswettbewerbs „Miss Holocaust Survivor“ gekürt worden. Die aus Polen stammende Frau sei in der israelischen Hafenstadt Haifa gekrönt worden, bestätigte eine Sprecherin der Organisation Yad Ezer Lachaver am Montag. dpa