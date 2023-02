Neue Fernsehshow : „99 – Eine:r schlägt sie alle“: Triererin spielt mit ums große Geld

Trier/Unterföhring Wenn ab Montag 100 Kandidaten auf Sat.1 um 99.000 Euro kämpfen, ist viel Geschick gefragt. Kann sich eine Kandidatin aus Trier gegen den Rest durchsetzen?

Edda ist 81 Jahre und kommt aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Die Rentnerin ist ausgebildete Schauspielerin und die bislang älteste Kandidatin in der Sat.1-Gameshow "99 - Eine:r schlägt sie alle!", die am kommenden Montag um 20:15 Uhr in die dritte Staffel geht. Warum sie sich beworben hat? Edda: „Ich möchte den Leuten zeigen, dass wir Oldies auch noch an Neuem interessiert und fit sind.“ Zusammen mit 99 weiteren Kandidaten tritt Edda in 99 verrückten, spannenden und herausfordernden Spielen an. Und für sie alle gilt nur eine Regel, um am Ende als Sieger oder Siegerin hervorzugehen: Sei niemals der oder die Letzte.