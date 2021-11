Ex-Präsident : Trump veröffentlicht Bildband „für alle Patrioten“

Washington Trumpfans, die nach einem besonders patriotischem Weihnachtsgeschenk suchen, werden nun fündig: Der ehemalige US-Präsident bringt einen Bildband mit dem Titel „Our Journey Together“ heraus.

Es handelt sich um einen „offiziellen Bildband“ mit dem Titel „Our Journey Together“ („Unsere gemeinsame Reise“), wie Trump am Freitag mitteilte. „Dieses Buch ist ein Muss für alle Patrioten. Jedes Foto wurde von mir handverlesen und jede Bildunterschrift stammt von mir, einige davon in meiner eigenen Handschrift.“ Der Band mit mehr als 300 Bildern zeige „unvergessliche Momente“ seiner vierjährigen Amtszeit. „Diese stolzen Errungenschaften stehen in krassem Gegensatz zu der Zerstörung unseres Landes, die gerade stattfindet.“