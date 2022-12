Trymacs, EliasN97 und Co : Millionen Klicks und fette Werbedeals: So viel verdienen deutsche YouTuber wirklich

Foto: YouTube Trymacs/Screenshot 6 Bilder Millionen Klicks und fette Werbedeals: So viel verdienen deutsche YouTuber

Große Häuser, teure Autos und Kleidung von Luxusmarken: Deutschlands größte YouTuber können sich so einiges leisten. Einer von ihnen ist von der Höhe seiner Einnahmen selbst überrascht.

Die Videoplattform YouTube erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Weltweit hat YouTube über 2,5 Milliarden Nutzer. Die beliebtesten Videos werden viele Millionen mal angesehen. Kein Wunder, dass sich damit auch viel Geld verdienen lässt.

YouTube zahlt den Nutzern, die selbst Videos hochladen, Anteile an den dadurch generierten Werbeeinnahmen aus. Zusätzlich verdienen viele YouTuber Geld mit Produktplatzierungen, das heißt sie präsentieren selbst Produkte von Werbepartnern in ihren Video. Die auf YouTube gewonnene Reichweite kann außerdem genutzt werden, um eigene Produkte oder Fanartikel zu verkaufen.

Einige deutsche YouTuber haben diesbezüglich aus dem Nähkästchen geplaudert. Doch was verdienen Trymacs, EliasN97 und Co?

Trymacs ist selbst von seinen Einnahmen überrascht

Einer der größten und beliebtesten YouTuber Deutschlands ist Maximilian „Trymacs“ Stemmler (2,17 Millionen Abonnenten). Er ist vor allem für seine Videos im Bereich Gaming bekannt. Vor einigen Wochen machte er mit Videos zu FIFA 23 von sich reden, in denen er die Bezahlmechaniken im Spiel und deren Suchtfaktor anprangerte.

In einem Video hat Trymacs jetzt seine kompletten YouTube-Einnahmen des Jahres 2022 offengelegt. Sein erfolgreichstes Video beschäftigte sich mit dem Spiel „Clash of Clans“. Alleine mit diesem Video habe Trymacs 4.562,95 Euro verdient. Insgesamt komme er eigenen Angaben zufolge mit seinem Kanal auf Einnahmen von 485.586,22 Euro.

Aber das ist noch nicht alles! Neben seinem Hauptkanal betreibt Trymacs zwei weitere YouTube-Kanäle, mit denen er insgesamt weitere 663.327 Euro (TryReact (353.736,12 Euro) und SecondTry (309.591,13 Euro)) verdient habe. Über diese Summe gibt sich der YouTuber selbst überrascht. Er habe bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, wie viel er damit zusätzlich verdient, sagt er im Video.

Insgesamt hat Trymacs demnach mit seinen drei Kanälen im Jahr 2022 also 1.182.826,38 Euro verdient. Und das nur mit YouTube! „Dann kommt noch Twitch dazu, Partner, Spotify…“, zählt er weitere Einnahmequellen auf. Denn auch auf anderen Plattformen ist Trymacs sehr beliebt. Seine Live-Streams auf Twitch schauen sich zehntausende Menschen an und sein Podcast läuft exklusiv auf Spotify.

Dadurch ist kaum auszumachen, wie viel Trymacs im vergangenen Jahr insgesamt verdient hat. „Ich suche mir die Zahlen ja nicht aus. Ich sende einfach nur ins Internet rein und das ist jetzt nach sechs Jahren das Ergebnis“, sagt er dazu.

Videos, Getränke und Klamotten: So viel hat EliasN97 verdient

Elias Nerlich alias EliasN97 (1,1 Millionen Abonnenten auf YouTube) ist einer der erfolgreichsten deutschen Streamer. Er spielt in seinen Videos hauptsächlich die Fußballsimulation FIFA 23. Im Gespräch mit YouTuber-Kollege Leeroy Matata sprach auch er über seine Einnahmen. Die kommen vor allem auch von seinen Zuschauern, die für Abonnements auf der Plattform Twitch, sogenannte Subs, bezahlen. Ein solches Sub kostet aktuell vier Euro. Laut twitchtracker.com kommt Elias aktuell auf etwa 28.000 Bezahl-Abonnenten. Damit käme er auf rund 112.000 Euro im Monat. Das Geld geht aber nicht komplett an ihn. Einen Teil davon behält die Plattform Twitch selbst ein.

Darüber hinaus verdiene er viel Geld mit seiner eigenen Getränkemarke. Bereits über 25 Millionen Falschen davon seien verkauft worden. Elias erzählt, dass er und seine Partner damit einen achtstelligen Umsatz gemacht haben. Auch seine eigene Modemarke bringe ihm zusätzliche Einnahmen in beachtlicher Höhe ein. Damit kann er einen Gesamtumsatz von über 10 Millionen Euro vorweisen.

So viel verdient Moderator RobBubble mit Werbung

Deutlich überschaubarer sind die YouTube-Einnahmen von RobBubble (304.000 Abonnenten). Lediglich 7.584,53 Euro hat der YouTuber und Moderator 2022 mit seinem eigenen Kanal generieren können. Deutlich mehr verdiene er aber mit seiner eigenen Firma und mit Moderatorenjobs, erzählt er in einem YouTube-Video.

RobBubble gibt auch seine Einnahmen mit Placements, also Werbung für Produkte, die er in seinen Videos empfiehlt, an. Durch solche Werbeplatzierungen auf YouTube konnte er weitere 81.500 Euro einnehmen. Und auch auf den Plattformen TikTok und Instagram lässt er sich für Werbung gut bezahlen. Dort habe er für Werbeplatzierungen jeweils über 20.000 Euro erhalten. Mit seinen zusätzlichen Moderationsjobs verdient Rob nach eigenen Angaben 57.300 Euro im Jahr. Insgesamt kommt „die Marke RobBubble“, wie er es selbst nennt, so auf Einnahmen in Höhe von 131.924,53 Euro.

Torben Platzer verdient Geld mit Selbstexperimenten auf YouTube

Torben Platzer ist sowas wie ein aufgehender Stern in YouTube-Deutschland. Im Jahr 2022 hat sein Kanal erst richtig an Fahrt aufgenommen und viele Abonnenten dazu gewonnen. Aktuell hat er 219.000 Abonnenten. Platzer zeigt in seinen Videos Selbstexperimente. Er kauft beispielsweise Dienstleistungen im Darknet, um darüber aufzuklären.

In einem seiner erfolgreichsten Videos hat Platzer Ergebnisse von manipulierten Fußballspielen im Darknet gekauft und überprüft, ob diese denn auch zutreffen, oder ob es sich um eine Betrugsmasche handelt. Mit diesem Video habe er 4.268,41 Euro verdient, sagt Platzer. Insgesamt habe sein YouTube-Kanal ihm 2022 Einnahmen in Höhe von 72.852,96 Euro beschert.

Durch zusätzliche Einnahmen über Werbeplatzierungen und seine eigenen Fanartikel konnte er im vergangenen Jahr weitere 103.010,41 Euro verdienen, erzählt er in einem Video. Abzüglich seiner Ausgaben komme er so auf ein Gesamtplus von 157.064,44 Euro.

Wie viel hat Reved verdient?

Auch die Streamerin Antonia „Reved“ Staab (638.000 Abonnenten) gewährte kürzlich einen Einblick in ihre YouTube-Einnahmen. Allerdings nur in ihr Monatseinkommen im Oktober. In diesem Monat verdiente sie nach eigenen Angaben 17.710 Euro. Hochgerechnet auf ein Jahr könnte man ihr Einkommen somit auf etwa 212.510 Euro schätzen. Ganz so viel ist es aber wohl doch nicht. Denn Reved selbst sagt, der Oktober sei ihr bisher umsatzstärkster Monat gewesen.