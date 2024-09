Musik „Tschau, Bambina“: Schlagerstar Caterina Valente ist tot

„Ich erfreue mich an jedem Tag, an dem ich am Morgen aufwache“, sagte sie 2019 in einem Gespräch mit einem Freund, das sie auf Facebook veröffentlichte. „Ich hab' zwei verrückte Söhne, die sich um mich kümmern und mich zum Lachen bringen.“ Auf ihr Leben blickte sie zufrieden zurück: „Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte, einiges besser, anderes schlechter.“