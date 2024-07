Fernsehen TV-Doku „Impostor - warum fühlen wir uns als Hochstapler?“

Viel Erfolg und trotzdem kein Selbstbewusstsein - dieses Gefühl ist als sogenanntes Impostor-Syndrom zunehmend bekannt. Wie es Betroffenen damit geht, damit beschäftigt sich Psychologe und Moderator Leon Windscheid in der ZDF-Reihe „Terra Xplore“. Die Dokumentation „Impostor - warum fühlen wir uns als Hochstapler?“ ist am Sonntag (14. Juli) um 18.30 Uhr im ZDF und bereits vorab in der Mediathek des Senders zu sehen.