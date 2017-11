später lesen Hochzeit „Twilight“-Star Kellan Lutz hat geheiratet FOTO: George Frey FOTO: George Frey Teilen

Der US-Schauspieler Kellan Lutz (32) und seine Freundin Brittany Gonzales haben geheiratet. Die beiden posteten am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto auf ihren Instagram-Seiten, auf dem sie kleine Bücher in die Kamera halten. Darauf steht die Abkürzung für „Mister“ und „Miss“. Beide tragen einen Ring am Finger. dpa