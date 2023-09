Musik U2 eröffnen spektakuläre Konzert-Kugel in Las Vegas

U2 spielte Hits wie „Elevation“, „Where The Streets Have No Name“, „With or Without You“, aber auch ihren am gleichen Tag veröffentlichten neuen Song „Atomic City“. Bis Dezember wird die Band an 25 Abenden in der MSG Sphere in Las Vegas spielen. „Die Show war gigantisch, die klaren Visuals waren extrem real“, sagte Anne Viefhues, die für die deutsche Fanseite u2tour.de nach Las Vegas gereist war, direkt nach dem Konzert der dpa. „Manchmal wirkte es, als würden die Bilder auf einen zukommen. Auch musikalisch war die Band fantastisch.“ Bono wirkte oft sichtbar bewegt, demütig ob der Größe des Ereignisses und der Location und zu Tränen gerührt, nach der Pandemie wieder vor den Fans zu stehen.