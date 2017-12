später lesen Sonderzug U2 fahren U2 - Rocker spielen im Berliner Untergrund FOTO: Anja Caspary FOTO: Anja Caspary Teilen

Seltene Gäste im Berliner Untergrund: Der Sänger Bono und der Gitarrist The Edge von der irischen Rockband U2 sind am Mittwoch in der U2 durch Berlin gefahren. dpa