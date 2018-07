später lesen „Dr. Sprudelfix“ Udo Lindenberg gratuliert Otto zum 70. FOTO: Wulf Pfeiffer FOTO: Wulf Pfeiffer Teilen

Twittern

Teilen



Für Rockmusiker Udo Lindenberg ist Otto Waalkes der erste „Freestyle-Rapper-Comedian“. Der Deutschrocker (72) und der Komiker, der am Sonntag 70 Jahre alt wird, lebten in den 70er Jahren zeitweise zusammen in einer WG in Hamburg und stehen noch heute immer mal wieder gemeinsam auf der Bühne. dpa