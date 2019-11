Unicef-Weihnachtskarte : Udo Lindenberg möchte mit Greta Thunberg aufs Eis

Köln Udo Lindenbergs traditionelle Unicef-Weihnachtskarte ist da. Thema: Eislaufen. Für ein paar Runden in der Eisbahn hätte der Panikrocker auch schon eine Wunschkandidatin.

Auch auf der Eisbahn am Rockefeller Center in New York habe er schon mal eine Runde gedreht. „Naja, Schlittschuhe oder Rock'n'Roll-Schuhe - 'ne schnelle Sohle eben, so war das bei mir immer schon.“ Auf die Frage, mit wem er denn gerne mal zusammen Eislaufen würde, antwortete er: „Am liebsten mit Greta Thunberg.“