Gleichberechtigung : Udo Lindenberg stößt mit „Feierlikör“ auf Frauentag an

Hamburg Auch Udo Lindenberg feiert den Weltfrauentag. Mit einem Likörchen stößt er auf das Erreichte an und fordert Gleichberechtigung ein.

Mit einem „Feierlikör“ stößt Udo Lindenberg auf den Weltfrauentag und „auf alles was schon erkämpft wurde“ an. „no flowers -but lots of power auf allen ebenen“ wünschte der Panikrocker am Sonntag bei Twitter. Außerdem „diversity&equal pay, frauenrechte stärken, gewalt u weltweite unterdrückung bekämpfen“.