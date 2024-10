Bekannt aus „Roots“ Umtriebiger TV-Vater: US-Schauspieler John Amos ist tot

Für das US-amerikanische Fernsehpublikum war Amos eine feste Größe seit seiner Hauptrolle in der Sitcom „Good Times“ aus den 1970er Jahren. Darin verkörperte er über mehrere Staffeln den Vater einer schwarzen Arbeiterfamilie in Chicago. International bekannt machte ihn das Mitwirken in der preisgekrönten Miniserie „Roots“. Auch dieses Epos erzählt über sieben Generationen hinweg die Geschichte einer afroamerikanischen Familie. Amos übernahm auch Nebenrollen in Hollywood-Blockbustern wie „Der Prinz aus Zamunda“ oder „Stirb Langsam 2“. „Viele Fans betrachten ihn als ihren TV-Vater“, zitierte „Variety“ eine Stellungnahme von Amos' Sohn, Kelly Christopher Amos, die dem Magazin vorlag.