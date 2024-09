Zum 90. Geburtstag Unveröffentlichter Song von Udo Jürgens im Archiv entdeckt

Der Text stammt aus der Feder von Michael Kunze, der auch die Worte zu Jürgens-Hits wie „Griechischer Wein“ oder „Ich war noch niemals in New York“ beigesteuert hatte. Jürgens schrieb die Melodie und nahm eine Demo-Version auf, wie seine Kinder John und Jenny und das Label Sony Music mitteilten. Der Song entstand 1985 für das Album „Treibjagd“, passte aber schlussendlich nicht in das Konzept der Platte und wanderte ins Archiv.