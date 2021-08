Grammy-Preisträgerin : US-Folksängerin Nanci Griffith mit 68 Jahren gestorben

Nanci Griffith tritt während des ACLU Freedom Concert am 4. Oktober 2004 in New York auf. Foto: Julie Jacobson/AP/dpa

Los Angeles Vielen Musikern galt die Folksängerin als Idol - nun ist Grammy-Gewinnerin Nanci Griffith mit 68 Jahren gestorben.

Die amerikanische Folksängerin und Songschreiberin Nanci Griffith ist tot. Die Grammy-Preisträgerin, durch Songs wie „Love at the Five and Dime“ und „Trouble in the Fields“ bekannt, wurde 68 Jahre alt.