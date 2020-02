„3,3 Kilogramm Liebe“ : US-Model Ashley Graham zeigt erste Fotos ihres Babys

Los Angeles Vor rund zwei Wochen ist Ashley Graham Mutter eines Sohnes geworden. Jetzt stellt sie den kleinen Kerl der Welt vor.

US-Topmodel Ashley Graham (32) hat erste Bilder ihres neugeborenen Sohnes gezeigt. Auf Instagram postete sie am Montag (Ortszeit) zwei Fotos, auf dem die kleinen Finger des Babys zu sehen sind, einmal in ihrer Hand und einmal in der Hand ihres Mannes, Filmproduzent Justin Ervin.