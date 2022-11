Leute : US-Moderator Jay Leno durch schwere Verbrennungen verletzt

Jay Leno hat in seiner Garage in Los Angeles Verbrennungen erlitten. Foto: John Salangsang/Invision/AP/dpa

Los Angeles Talkmaster Jay Leno ist leidenschaftlicher Sammler von Autos und Motorrädern. Am Wochenende gerät eines seiner Autos plötzlich in Brand. Der 72-Jährige wird verletzt.

„Ich bin ok. Brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen“, hieß es in einem Statement von Leno.

Leno soll am Sonntag in seiner Garage in Los Angeles verletzt worden sein, brachte das Portal „TMZ.com“ in Erfahrung. Demnach war eines seiner Fahrzeuge plötzlich in Brand geraten. Der TV-Star sei mit Verbrennungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.