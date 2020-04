Im Alter von nur 52 Jahren : US-Musiker Adam Schlesinger an Coronavirus gestorben

Los Angeles Nach einer Infizierung mit dem Coronavirus war Adam Schlesinger im Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Nun ist der US-Musiker dort gestorben.

Der Emmy- und Grammy-Preisträger wurde 52 Jahre alt. Er war zuletzt in einem Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Der gebürtige New Yorker spielte in den Bands „Ivy“ und „Fountains of Wayne“ mit. Er komponierte die Musik für zahlreiche Film- und Fernsehserien. Sein Song „That Thing You Do!“ für die gleichnamige Komödie mit Tom Hanks brachte Schlesinger 1997 eine Oscar-Nominierung ein.