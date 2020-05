Playlist zum Geburtstag : US-Sänger Bono outet sich als Fan von Kraftwerk

Dublin Bono ist 60 geworden, und hat eine Playlist veröffentlicht: Darauf findet sich auch ein Stück der deutschen Elektro-Popband Kraftwerk.

Und an die Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter and Florian Schneider-Esleben gerichtet hieß es in einem der sechs am Sonntag veröffentlichten Briefe: „Und danke, Ralf und Kraftwerk, für die Leihgabe von Florian für all die Jahre... möge er in Frieden ruhen.“ Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Schneider-Esleben Ende April im Alter von 73 Jahren nach kurzer Krebserkrankung in Düsseldorf gestorben war.