Krankheit : US-Sänger Tony Bennett hat Alzheimer

New York Seit einigen Jahren schon leidet Tony Bennett an Alzheimer. Jetzt hat die Familie seine Krankheit öffentlich gemacht.

Der 1926 in New York geborene Bennett hatte 1961 in San Francisco zum ersten Mal seine berühmte Erkennungsmelodie „I Left My Heart in San Francisco“ gesungen, die ihm ein Jahr später seine erste Grammy-Trophäe einbrachte.