Bekannt aus "Psycho" und "Spartacus" US-Schauspieler John Gavin im Alter von 86 Jahren gestorben FOTO: dpa

Seine Auftritte in "Psycho" und "Spartacus" bleiben unvergessen. Jetzt ist Gavin im Alter von 86 Jahren gestorben. Er starb im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Beverly Hills, wie US-Medien am Freitag unter Berufung auf einen Sprecher seiner Ehefrau, Schauspielerin Constance Towers, berichteten.