Musik US-Star Usher verschiebt kurzfristig Tournee-Auftakt

Die nächsten Konzerte stehen laut Tournee-Kalender am Freitag und Samstag in Atlanta an. Bis Ende November sind Dutzende Auftritte in den USA und Kanada geplant. Ab Ende März 2025 soll die Welttournee „Past Present Future“ dann in Europa fortgesetzt werden, darunter in London, Paris und Amsterdam. Der R'n'B-Musiker hat Anfang Mai auch drei Konzerte in Berlin geplant.