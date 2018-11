später lesen Feiertage Ute Lemper feiert Weihnachten mit der Familie in Münster FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Chansonsängerin und Musicaldarstellerin Ute Lemper (55, „Chicago“) wird Weihnachten mit der gesamten Familie in ihrer Heimatstadt Münster verbringen. Das sagte die Wahl-New Yorkerin am Rande der „Künstler gegen Aids“-Gala am Montagabend im Theater des Westens in Berlin. dpa