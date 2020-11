On Mai Way : Vanessa Mai lädt zum Talk auf das Laufband

On Mai Way

Karlsruhe Sitzen und plaudern kann jeder. Vanessa Mai redet mit ihren Gästen lieber im Laufen. Dabei kann etwas anderes herauskommen, ist die Schlagersängerin überzeugt.

Vom 5. November an (17.00 Uhr) plaudert sie unter dem Titel „On Mai Way“ jeweils donnerstags mit verschiedenen Gästen über alles, was ihr und denen so einfällt. Das Besondere daran: Die Sängerin und ihre Gäste sitzen nicht einfach nur herum und reden. Sie müssen sich bewegen und sich auch auf das ein oder andere gefasst machen - und das alles etwa 30 Minuten lang auf dem Laufband.