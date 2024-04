Fernsehen Vanessa Mai tanzt als texanisches „Mysterium“

Schlagersängerin Vanessa Mai hat einen Kurzzeit-Auftritt in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ hingelegt. Die 31-Jährige schlüpfte aus der Maske „Das Mysterium“, die in jeder Folge ein neuer Star trägt und damit einen einmaligen Auftritt hat. Mais Performance unterschied sich allerdings erkennbar von ihren Vorgängern in der Rolle - sie bewegte sich extrem elegant. „Es hat noch niemand so schön im Mysterium-Kostüm getanzt wie du“, stellte Moderator Matthias Opdenhövel (53) anerkennend fest. Mai sang den lässigen Country-Song „Texas Hold 'Em“ der US-Sängerin Beyoncé (42).