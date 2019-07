Filmstar statt Popstar? : Vanessa Mai wird Schauspielerin

Sängerin Vanessa Mai spielt eine Sängerin. Foto: Soeren Stache.

München Bekannt ist Vanessa Mai als Popstar, jetzt übernimmt sie ihre erste Fernsehrolle. Unter der Regie von Stefan Bühling spielt die 27-Jährige passenderweise eine junge Frau, die ihren Durchbruch als Sängerin schaffen will.

Der Arbeitstitel für den Musikfilm nach dem Drehbuch von Judith Westermann lautet „Nur mit Dir zusammen“, wie das Erste in München mitteilte. Gedreht wird derzeit in Bayern. An ihrer Seite spielen unter anderem Axel Prahl, Ferdinand Seebacher, Elena Uhlig und Max Befort.

„Ich habe immer noch großen Respekt vor der Aufgabe, aber auch mindestens genau so großen Spaß hier am Set“, so die Darstellerin. „Die Crew ist wirklich mega, wir sind schnell zu einer großen Familie zusammengewachsen.“