„Schlümpfe“-Lied : Vater der Schlümpfe: Vader Abraham mit 87 Jahren gestorben

Breda Der niederländische Sänger Pierre Kartner wurde zunächst mit dem Lied über „Die kleine Kneipe“ berühmt. Doch beim ganz großen Durchbruch halfen die kleinen blauen Freunde.

Schwarzer Anzug, Fliege, langer weißer Bart, weiße Haare und immer auf dem Kopf - die schwarze Melone. So war der niederländische Schlagersänger Vader Abraham auch in Deutschland eine bekannte Figur. Oft waren in seinem Gefolge auch die kleinen blauen Comic-Figuren, die ihm Weltruhm verschafften. Der mit dem „Schlümpfe“-Lied bekannt gewordene Sänger war einer der ganz großen Stars der Schlagerszene in den 1970er und 80er Jahren.

Kartner war lange auch in Deutschland sehr populär und trat oft in TV-Sendungen wie der „Aktuellen Hitparade“ auf. In den letzten Lebensjahren lebte er zurückgezogen in Breda. Er starb nach Medienberichten bereits am Dienstag.