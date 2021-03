Britisches Königshaus : „Verdächtiges Objekt“ in Queen-Residenz gefunden

Edinburgh Große Aufregung im Holyrood-Palast in Edinburgh, einer Residenz der Queen. Nach dem Fund eines „verdächtigen Objekts“ gab es eine Festnahme. Viele Fragen aber bleiben offen.

Nach dem Fund eines „verdächtigen Objekts“ in der offiziellen Residenz von Queen Elizabeth II. (94) in Schottland hat die Polizei einen Mann festgenommen.

Die Königin hält sich seit Beginn der Corona-Pandemie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Philip (99) fast durchgehend in Schloss Windsor nahe London auf. In Schottland hat sie eine offizielle Residenz, den Holyrood-Palast in der Hauptstadt Edinburgh. Bei ihren Besuchen in dem nordbritischen Landesteil weilt die Monarchin aber meist in Schloss Balmoral, etwa 165 Kilometer nördlich.