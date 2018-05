später lesen Moderatorin wird 50 Jahre alt Verona Pooth kann über ihre früheren Versprecher lachen FOTO: dpa, fis cgt nwie cul FOTO: dpa, fis cgt nwie cul Teilen

Verona Pooth nimmt die Probleme, die sie am Anfang ihrer Karriere hatte, noch heute mit Humor. "Ich hab tatsächlich so einen Quatsch geredet", da sei nichts gespielt gewesen, sagte sie in einem Interview.