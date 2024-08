Sommer-Abc „Very demure“: Der Sommer '24 von A bis Z

2024 war der „Brat Girl Summer“ - und der hat eine Farbe: leuchtend Grün, die Farbe des Albumcovers „Brat“ (deutsch: Göre) der britischen Sängerin Charli XCX. In ihrem Song „360“ heißt es: „If you love it, if you hate it, I don't fucking care what you think.“ (übersetzt: Ob du es liebst oder hasst, mir doch egal). Machen, was man will, egal, was andere denken - das ist die Idee hinter dem ausgerufenen „Gören-Sommer“. Eine Art Gegentrend zur top gestylten, nie übertriebenen „Clean-Girl-Ästhetik“ der vergangenen Jahre.