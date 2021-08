Film : Viggo Mortensen: Ich kann Wochen allein sein

Der dänisch-US-amerikanische Schauspieler Viggo Mortensen kommt zur Deutschlandpremiere seines Films „Falling“ in das Kino International. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Augsburg Das Leben ist kurz - Viggo Mortensen will deshalb das Beste daraus machen. Dabei kommt der Filmstar auch gut mit sich alleine klar.

„Ich fühle mich in meiner eigenen Haut wohl. Und zwar so weit, dass ich Tage, wenn nicht sogar Wochen für mich alleine klarkomme“, sagte der Schauspieler („Green Book – Eine besondere Freundschaft“, „Der Herr der Ringe“) der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). „Ich muss mit niemand sprechen, finde Möglichkeiten, mich zu betätigen, ohne deshalb nervös zu werden.“

In seinem aktuellen Film „Falling“ (seit Donnerstag im Kino), der zugleich sein Regiedebüt ist, verarbeitet Mortensen den Tod seiner Eltern vor wenigen Jahren. Es sei hart, die Endlichkeit des Lebens zu akzeptieren - „aber an dieser Tatsache lässt sich nun mal nicht rütteln. Ich glaube auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Und wenn man den Tod anderer akzeptiert, muss man sich auch damit abfinden, dass man selbst nicht ewig da sein wird.“