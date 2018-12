später lesen Bekenntnis Viggo Mortensen spürt in der Natur innere Ruhe FOTO: Guillaume Horcajuelo FOTO: Guillaume Horcajuelo Teilen

Der US-Schauspieler Viggo Mortensen ist anscheinend kein Stadtmensch. In einem Interview der Zeitschrift „Cosmopolitan“ sagte der 60-Jährige, Zeit, die er in Städten verbringe, fühle sich meist vergeudet an. dpa