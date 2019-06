Lesen ist besser : Volker Schlöndorff guckt weder „Tatort“ noch Netflix

Hamburg Volker Schlöndorff (80) hat nach eigenen Worten noch nie einen „Tatort“ zu Ende gesehen. Das sagte der Regisseur kurz und knapp in einem Interview des Magazins „Stern“ (Mittwoch).

Auch den Hype um Streamingdienste wie Netflix teilt der Filmemacher nicht - oder nicht mehr. „Das war mal meine Welt, als es anfing mit "Breaking Bad", "Homeland", "House of Cards" und "True Detective". Da habe ich sehr viel gesehen. In letzter Zeit bin ich nicht mehr so drauf. Ich lese lieber.“