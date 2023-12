Streaming Von der Gegenwart eingeholt: Das Ende von „The Crown“

„Ich glaube nicht, dass es möglich ist, im Vereinigten Königreich eine vernünftige Unterhaltung über „The Crown“ zu führen“, sagte Morgan nach Angaben von „Variety“. Er vertrat in dem Interview auch die These, dass Menschen sich vielleicht deswegen so an der Serien abarbeiteten, weil das ihre Gefühle zur Königsfamilie widerspiegele - sie existiere wie eine Schattenfamilie im Unterbewusstsein.