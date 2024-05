Britische Royals Vor einem Jahr wurde König Charles gekrönt

Es dürfte selten vorkommen, dass sich Opa und Enkel einen Ehrentag teilen. Doch bei der Royal Family ist genau das der Fall: Am 6. Mai ist es ein Jahr her, dass König Charles III. in einer pompösen Zeremonie gekrönt wurde - und sein Enkel Prinz Archie wird am selben Tag fünf Jahre jung. Eine gemeinsame Feier aber gibt es nicht. Grund ist auch die große Differenz in der Familie, und das gilt nicht nur im Wortsinne. Die Beziehung zwischen dem 75-jährigen Charles und Archie ist Sinnbild, dass ein Jahr nach der Krönung in der königlichen Familie längst nicht nur Glanz und Gloria herrscht.