Familie : Warum Barack Obama kein Zyniker geworden ist

Los Angeles/Washington In einem Podcast sprechen Barack Obama und Bruce Springsteen über die großen Dinge im Leben. Dabei erzählte der Ex-Präsident auch, warum er kein verzweifelter Zyniker geworden ist.

Als US-Präsident habe er „täglich mit Chaos, Krise, Tod, Zerstörung, Naturkatastrophen“ zu tun gehabt. Seine Frau Michelle und seine Kinder hätten ihn aber immer aufgerichtet. „Es hat verhindert, dass ich zynisch oder verzweifelt wurde“, sagte der frühere US-Präsident in seinem gemeinsamen Podcast mit Rock-Ikone Bruce Springsteen - „Renegades: Born in the USA“.