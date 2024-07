Leute Was sich Sandra Hüller von ihrem ersten Filmgeld gekauft hat

Der Film von Natja Brunckhorst spielt in Halberstadt in Sachsen-Anhalt im Jahr 1990 und bezieht sich auf ein historisches Ereignis: Nach der Währungsumstellung wurden Millionen wertlos gewordene DDR-Geldscheine in Halberstadt in einem Stollen eingelagert. Der Schatz wurde eingemauert. Diebe verschafften sich anschließend illegal Zutritt zu dem Stollen und klauten Geldscheine.