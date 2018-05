später lesen Köln WDR: Sexuelle Belästigung Thema im Rundfunkrat Teilen

Der WDR-Rundfunkrat hat sich in einer Sitzung mit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung im Sender beschäftigt. "Wir sagen klar: Wir brauchen Maßnahmen zur Aufklärung der Lage und unterstützen den Intendanten in dieser Frage", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums, Andreas Meyer-Lauber, gestern in Köln. Der WDR müsse mit Sorgfalt prüfen, was vorgefallen sei.