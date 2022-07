Behörde : „We Did It“: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben sich in Las Vegas die Heiratslizenz besorgt. Foto: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Las Vegas Es ist offiziell: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben.

Latina-Star Jennifer Lopez (52) und Hollywood-Schauspieler Ben Affleck (49) haben in der Casinostadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada geheiratet. „We Did It“ (Wir haben es getan), gab Lopez in einem Rundschreiben bekannt.

In einer kleinen Hochzeitskapelle hätten sie sich kurz nach Mitternacht das Ja-Wort gegeben. Auf Fotos und in kurzen Videos sind Braut und Bräutigam in Weiß gekleidet. Lopez postete einen Link zu ihrem „On the JLo“-Newsletter in ihren sozialen Medien. Ihre Mitteilung unterzeichnete sie mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck.