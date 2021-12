Soziales Engagement : Weihnachtsaktion: Frank Zander verteilt Essen an Bedürftige

Berlin Sein traditionelles Weihnachtsessen in einem Hotel für Bedürftige muss coronabedingt ausfallen. Frank Zander verteilt die Mahlzeiten und Geschenke deshalb anders.

Der Entertainer Frank Zander (79) verteilt an diesem Montag Speisen aus einem Imbisswagen an Bedürftige in Berlin. In der gemeinsamen Aktion mit der Caritas will der Musiker bis zum 17. Dezember Mahlzeiten, Geschenketaschen und Schlafsäcke ausgeben.