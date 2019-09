Riesliung und Co. : Weinkönigin: Deutscher Wein ist im Ausland beliebt

Riesliung und Co.

Die Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner 2018 in Karlsruhe. Foto: Uli Deck.

Neustadt Deutschlands Weinkönigin Carolin Klöckner (24) macht sich keine Sorgen um den Ruf des deutschen Weins. „Ob in Japan, Hongkong oder den USA: Mir sind Menschen begegnet, die sich richtig gut mit deutschem Wein auskennen.

Das hat mich schon überrascht“, sagte die „First Lady des Weins“ der Deutschen Presse-Agentur. „Oft wurde sogar bedauert, dass man in den heimischen Läden so wenig deutschen Wein findet. Also - der Wein ist durchaus angesehen.“