MeToo : Weinstein-Prozess: Zeugin bestätigt Mimi Haleyis Aussage

New York

Die ehemalige Mitbewohnerin einer der Hauptzeuginnen, Mimi (Miriam) Haleyi, schilderte am Dienstag vor dem Obersten Gericht in New York, wie diese ihr nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff Harvey Weinsteins von der Tat erzählt habe. Damit bestätigte sie Haleyis eigene Zeugenaussage vom Montag.