Wenn Promis Olympioniken wären

Am Freitag starten die 23. Olympischen Winterspiele. Im südkoreanischen Pyeongchang treten Sportler aus aller Welt in mehr als 100 Disziplinen an. Die Deutsche Presse-Agentur hat Prominente gefragt, wo sie bei Olympia starten würden. Von Thomas Bremser, dpa