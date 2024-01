Teilnehmer im Trash-TV Wer ist 2024 im Dschungelcamp dabei?

Mike Heiter (31): Reality-Star. Weit gereister Protagonist in Reality-Formaten („Love Island“, „Sommerhaus der Stars“, „Are you the One - Reality Stars in love“). Genießt bei Fans des Genres daher gewisse Sympathien. War schon 2021 kurz davor, das Ticket ins Dschungelcamp zu lösen, um das er sich in der RTL-„Dschungelshow“ bewarb. Hat in einer anderen Show schonmal mit Mitcamperin Kim Virginia angebandelt. Das verspricht Gesprächsstoff.