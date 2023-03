Vier sind nicht genug? "Wer wird Millionär" kündigt neuen Joker an

Seit 1999 hat sich an „Wer wird Millionär“ fast nichts verändert. Von Anfang an standen 15 Fragen zwischen den Kandidaten und dem Hauptgewinn. Auch heute gilt in vielen Fällen noch ein Prinzip aus den Anfangstagen der Show: Nach der fünften und der zehnten beantworteten Frage ist der Gewinn auf dieser Stufe sicher. Der Kandidat kann nicht mehr unter die Gewinnsummer von 500 Euro bzw. 16.000 Euro fallen.